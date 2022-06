Oslo Børs falt kraftig fra start

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 1,6 prosent rett etter at handelen åpnet mandag morgen.

Børsen åpnet med et bredt fall da handelen startet mandag morgen og bortimot alle selskapene på hovedlisten falt i verdi. Equinor-aksjen falt med 1,0 prosent, Norsk Hydro med 2,6 og DNB falt 0,6 prosent i åpningsminuttene.

Også de øvrige oljeselskapene og andre selskaper knyttet opp til oljenæringen falt i takt med et fall i oljeprisen. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 120 dollar mandag morgen, en nedgang på 2,2 prosent siden klokken 2 i natt.

Etter et kvarter handel var Rec Silicon blant de få selskapene som skilte seg ut med en oppgang på 1,1 prosent.

Nedgangen kommer etter flere nyheter før helgen om stigende inflasjon og økte rentenivåer. Blant annet ble det før helgen kjent at inflasjonen i USA er langt høyere enn ventet. Handelen på Tokyo-børsen startet uken med en bratt nedtur drevet av frykten for global inflasjon som følge av inflasjonstallene fra USA før helgen.

Nikkei-indeksen var ned 3,1 prosent da det sto igjen en drøy time med handel mandag. Den bredere Topix-indeksen hadde da svekket seg med 2,3 prosent.