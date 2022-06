Høyre vil gjøre nytt forsøk på å redde rusreformen

Høyres Sandra Bruflot sier at partiet vil gjøre et nytt forsøk på å få gjennom rusreformen slik at rusavhengige får hjelp fremfor straff. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Solberg-regjeringens rusreform ble stemt ned i Stortinget i fjor. Nå vil Høyre gjøre et nytt forsøk på å redde reformen.

– Målet er jo å få på plass en rusreform der man går fra straff til hjelp, sier Høyres Sandra Bruflot, som sitter i helse- og omsorgskomiteen, til NRK.

Det er et drøyt år siden den omstridte reformen ble nedstemt i Stortinget, hvor et flertall bestående av Ap, Sp og Frp sa nei. Forslaget gikk ut på at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes.

I april slo imidlertid Høyesterett fast i en fellesdom at rusavhengige ikke skal straffes ved kjøp, besittelse og oppbevaring av små mengder narkotika. Flere har pekt på at det dermed i praksis er deler av det opprinnelige rusreformforslaget som er innført av Høyesterett. Høyre vil nå gjøre et nytt forsøk på å banke gjennom rusreformen.

– Dette er en vanskelig situasjon for alle, ikke minst for politiet, men også for brukere som ikke har noe å forholde seg til. Det er bortimot et lovtomt rom, sier Høyres Sveinung Stensland, som sitter i justiskomiteen.