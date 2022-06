BNP for Fastlands-Norge falt med 0,5 prosent i april

NTB

Nedgang i kraftnæringene, akvakulturen og varehandelen bidro til at brutto nasjonalproduktet for fastlandsnæringene falt med 0,5 prosent i april.

– Det var flere store svingninger fra mars til april som gjør at vi får en forholdsvis kraftig nedgang. Samtidig ser vi at den positive utviklingen siden februar fortsatte i mange deler av økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i Statistisk sentralbyrå.

Elektrisitetsnæringene sto for om lag halve nedgangen, men også akvakultur og varehandel utgjorde betydelige bidrag. Vekst blant annet i industrien, helsetjenestene og tjenestenæringer dempet den samlede nedgangen.