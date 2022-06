Politiaksjon i Bjørnafjorden – mann overga seg

NTB

Etter en elleve timer lang aksjon overga en mann som hadde kommet med trusler seg til politiet uten dramatikk på Os i Bjørnafjorden.

Politiets beredskapstropp bisto mandag formiddag lokalt politi under den bevæpnede aksjonen mot en bolig på Os i Bjørnafjorden. En mann i boligen hadde natt til mandag kommet med trusler mot familiemedlemmer, og et tallrikt politikorps rykket ut for å håndtere situasjonen.

Like etter klokka 11 mandag ble aksjonen avsluttet.

– Vi fikk kontroll på personen på en udramatisk måte. Han kom ut døra og tok kontakt med politiet, sier politiets operasjonsleder Gisle Antun til Bergens Tidende.

Mannen skulle da bli tatt med videre til legevakten for en sjekk før politiet vil snakke mer med ham.

Personen som var utsatt for trusler fra mannen, er trygg så lenge politiet hadde kontroll på mannen, fikk BT opplyst mens aksjonen sto på. Minst sju politipatruljer og flere ambulanser ble utkalt til adressen natt til mandag.

Beboere i området ble også bedt om å holde seg innendørs mens det hele sto på.