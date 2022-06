Politiaksjon utenfor en bolig i Bjørnafjorden

NTB

Det pågår en væpnet politiaksjon på Os i Bjørnafjorden mandag morgen. En mann skal ha kommet med trusler, og folk i området har fått beskjed om å holde seg inne.

– Jeg kan ikke gå inn på hva slags trusler han skal ha kommet med nå. Vi ønsker å komme i kontakt med ham for å prate, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet rykket ut til en bolig i Os like etter midnatt natt til mandag, og mandag morgen pågikk aksjonen fremdeles.

De holder kortene tett til brystet om detaljene i saken. Like over klokken 7 hadde det fremdeles ikke fått dialog med mannen, som er kjent for politiet fra før.

Enkelte beboere i området har fått beskjed om å holde seg innendørs inntil videre.