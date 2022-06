NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 13. juni

Forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett

Regjeringspartiene og SV har planlagt nytt møte mandag i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. SV krever at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling, og partiet har reagert kraftig på at det er lagt inn store kutt i bistandsbudsjettet.

Støre gjester Finland

Statsminister Jonas Gahr Støre er hovedgjest i den finske presidentens sommerresidensen Kultaranta. Han deltar i en panelsamtale med tittelen «den nordiske modellen og sikkerhet» sammen med blant andre Finlands statsminister Sanna Marin. Støre kommer også til å delta på bilaterale møter.

Georgias parlamentspresident på besøk

Stortingspresident Masud Gharahkhani tar imot Georgias parlamentspresident Shalva Papuasjvili i Stortinget. Under besøket skal han blant annet møte utenriks- og forsvarskomiteen og representanter for Stortingets delegasjoner til Nato.

Stoltenberg møter Sveriges statsminister

Sveriges statsminister Magdalena Andersson tar imot Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Harpsund utenfor Stockholm. De to skal blant annet diskutere Sveriges og Finlands søknader om Nato-medlemskap.

Ny høringsrunde om Kongress-stormingen

De TV-overførte høringene om stormingen av Kongressen 6. januar 2021 fortsetter i Washington. Granskningskomiteen forsøker å vise at volden som oppsto da Trump-støttespillere stormet Kongressen var et resultat av innsatsen Trump og flere i hans indre krets la ned for på ulovlig vis å holde fast ved makten.

Vennskapskamp i løkkefotball

Etter to års pause er det klart for vennskapskamp på Skaugum stadion. I år møter hjemmelaget Vivil. Fotballkampen varer i to omganger à 15 minutter. Lagleder på Team Skaugum, som er fotballaget til kronprinsfamilien, er Jan-Åge Fjørtoft.