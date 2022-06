Person alvorlig skadd i knivstikking i Hammerfest

NTB

En person er fløyet til sykehuset i Tromsø etter en knivstikking i Hammerfest sent søndag kveld. En person er pågrepet, mistenkt for å stå bak.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 23 søndag kveld. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø opplyser mandag formiddag at vedkommende er alvorlig skadd, og at tilstanden er stabil.

– Fornærmede er fløyet til Tromsø, og en person ble pågrepet på åstedet. Det er det jeg kan si om saken nå, sier operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet ønsker ikke å si noe om alder eller kjønn på de involverte.

– Politiet jobber både taktisk og teknisk med åstedsundersøkelser og avhør av relevante personer, sier Hals til iFinnmark.

De vil forsøke å få avhørt den pågrepne personen i løpet av dagen.

