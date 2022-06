Malala Yousafzai til Oslo – skal møte flere politikere

NTB

Nobelprisvinner Malala Yousafzai kommer mandag til Norge for å ha flere politiske møter, blant annet med statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet.

I 2014 ble Malala Yousafzai som 17-åring den yngste mottakeren av en nobelpris noensinne. Hun kommer til Norge sammen med ektemannen på invitasjon fra Høyre-politiker Aamir Sheikh og har i den forbindelse bedt om et møte med norske myndigheter, får NTB opplyst.

– Det er i utgangspunktet planlagt et halvtimes møte med statssekretær Henrik Thune (Ap). Temaet er utdanning, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i Utenriksdepartementet til NTB.

Den pakistanske menneskerettighetsaktivisten er kjent for sin kamp for jenters rett til utdanning og for sitt engasjement for å forbedre kvinners rettigheter i Pakistan. Trolig kommer disse temaene til å stå sentralt også i møtet med Thune.

Tok opp Taliban

Hun ankommer Norge mandag og skal møte Høyre-leder Erna Solberg samme dag, opplyser Sheikh.

Da Solberg, som statsminister, møtte Yousafzai i august i fjor, var det for å snakke om situasjonen for jenter og kvinners utdanning i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse.

Taliban var i Norge så sent som i januar i år, og fikk da møte nettopp statssekretær Thune. Møtet ble kritisert fra flere hold, fordi det kunne oppfatte som en legitimering av den ytterliggående islamistbevegelsen.

Det har vakt sterke reaksjoner at Taliban har gått fra løftene de ga under besøket i Norge i januar. Den gang lovte Taliban-utsendingene at jenter skulle få gå på skole, men siden har de besluttet at det ikke gjelder jenter over tolv år.

Aksjonerte med Thunberg

Yousafzai var i Sverige fredag og deltok i Greta Thunbergs klimaaksjon utenfor Riksdagen. Hun talte da om hvordan «millioner av jenter mister tilgangen til skoler» som følge av klimarelaterte hendelser.

– Hendelser som tørke og flom rammer skolene direkte, og noen av disse hendelsene forårsaker forflytninger, sa hun.

– Og derfor er det jenter som blir hardest rammet: De er de første til å miste skolegang og de siste til å vende tilbake, sa hun.

Skolestreiker for klimaet er blitt arrangert hver fredag siden Thunberg startet med det i 2018. Under aksjonen fredag framholdt Yousafzai, Thunberg og ugandiske Vanessa Nakate at kvinner, spesielt i utviklingsland, i uforholdsmessig stor grad blir påvirket av klimaforandringene.

Skutt i hodet

Den da 17 år gamle Malala mottok Nobels fredspris i 2014 for sin innsats for jenters rett til utdanning.

Hun ble skutt i hodet av Tehreek-e-Taliban Pakistan, afghanske Talibans pakistanske avlegger, for å ha kjempet for retten til utdanning da hun var 15 år gammel og på vei hjem fra skolen i Swat-dalen i Pakistan.

Hun overlevde og dro til Birmingham der hun fikk medisinsk behandling. Senere fulgte også familien hennes etter. Siden har hun studert filosofi, politikk og økonomi ved Oxford-universitetet.

Aamir Sheikh har grunnlagt stiftelsen Dialog for fred. Han trakk seg som leder for Stovner Høyre i Oslo rett før årsskiftet etter en rekke kritiske artikler i Dagbladet. Ifølge avisen har den Saudi-baserte organisasjonen Muslim World League (MWL) betalt flere millioner kroner til Dialog for fred.