Hundeeier dømt til å betale over 300.000 kroner i erstatningssak

NTB

En hundeeier fra Gudbrandsdalen er dømt til å betale en kvinne over 230.000 kroner i erstatning etter at hunden hans angrep og bet henne i 2019.

Ifølge dommen fra Vestre Innlandet tingrett har hun fått en varig, medisinsk invaliditetsgrad på 15 prosent. Hundeeieren har anket saken til lagmannsretten, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Tingretten dømte mannen til å betale rundt 232.000 kroner i menerstatning, og sakskostnader på når 77.000 kroner.

Kvinnen i 20-årene sto inne på kjøkkenet i bofellesskapet da hunden angrep og beit henne i ansiktet og låret.

Partene var i retten enige om de faktiske forhold om hva som hadde skjedd, men ikke enige om konsekvensene av hundebittene, og i hvilken grad kvinnen har fått varige mén av skadene.

Mannens forsvarer, advokat Per Anders Løvsletten sier at han under rettssaken reagerte på sakkyndigrapporten som ble lagt fram. Han mener den er gjort på et overfladisk grunnlag.

Kvinnens prosessfullmektig Hilde Haugmoen Karlsen mener på sin side at dommen er riktig.

– Jeg kan ikke se det foreligger verken rettslige mangler eller saksbehandlingsfeil, og mener det ikke er grunn til ankebehandling av saken, sier hun.