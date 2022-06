Brannvesenet gjør ikke mer med sovende hvalross i Kragerø

NTB

Det er uvisst om hvalrossen som lørdag lå og sov i en båt i Kragerø, fortsatt er der, opplyser brannvesenet søndag. De sier seg ferdig med saken.

Brannvesenet rykket ut til Stabbestad da det lørdag kom meldinger om en hvalross som lå og sov i en fritidsbåt. De fikk hvalrossen ut av båten, men den svømte tilbake og la seg til å sove igjen.

– Ukjent for 110-sentralen om hvalrossen fortsatt er i båten. Det blir ikke gjort noen aktive tiltak fra brannvesenets side med berging av båten, skriver Sørøst 110-sentral på Twitter søndag morgen.

De skriver videre at båten ikke utgjør noen miljøfare per nå og at saken håndteres videre av eier og forsikringsselskapet.

Lørdag uttalte vaktleder Harald Kleppo ved 110-sentralen at de var i villrede om hva de skulle gjøre. Det er ikke avklart om hvalrossen er syk eller skadd, men den er tidligere blitt observert mens den solbadet på bryggen i Langesund.

Hvalrossen har fått navnet Freya og observasjoner av den blir plottet inn på dette kartet.