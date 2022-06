Fylkesvaraordfører vil at staten kjøper enorm eiendom i Trøndelag

NTB

Når en av de største private eiendommene i Norge vurderes solgt, må staten på banen, mener fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) i Trøndelag.

Meraker Brug i Trøndelag legges ut for salg. Den enorme eiendommen har en markedsverdi på over 1,5 milliarder kroner, skrev Dagens Næringsliv fredag

Det er Stiftelsen Hans Rasmus Astrup som står for salget, og det skal sørge for kunst og sikker drift av Astrup Fearnley-museet i Oslo.

– Dette er en ekstremt stor eiendom i norsk sammenheng. Jeg som fylkesvaraordfører og vi i Senterpartiet er opptatt av norsk eierskap på eiendommer i Norge, og slike store eiendommer kan det gå 100 år før kommer for salg igjen, sier Hallem til NRK.

– Nå ser det ut til at denne eiendommen kommer for salg, og da mener jeg at vi må se på muligheten for at man bruker forkjøpsretten, og at staten kjøper eiendommen.

Eiendommen på 1,2 millioner mål utgjør 90 prosent av hele Meråker kommune. Den dekker også deler av kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer og strekker seg helt inn til svenskegrensen. Stjørdalselva renner gjennom eiendommen, som inneholder noen av Norges beste jakt- og fiskeområder.

Hallem ønsker at staten kjøper eiendommen, og at den deretter splittes opp og selges til ulike norske aktører.

– Det er ikke noe vanskelig å se for seg hva som er farene hvis eiendommen nå legges ut til et åpent salg. Vi har sett at store internasjonale eiere er på søken etter trygg plassering av egenkapital, sier han.