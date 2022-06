Frp og KrF mener politiet må få ransake narkomistenkte

NTB

Nye regler hindrer politiet i å gjøre jobben sin, mener Frp og KrF. Partiene krever at politiet må få ransake folk de mistenker for mindre mengder narkotika.

Rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk, slipper straffeforfølgelse, ifølge retningslinjer Riksadvokaten kom med i mai. Dermed skal ikke saker som vil ende med straffutmålingsfrafall, bringes inn for domstolene.

– Problemet er at Riksadvokatens nye retningslinjer har medført at politiet ikke kan bruke ransaking i mange tilfeller der de gjerne skulle gjort det. Det gjør oss dårligere skikket til å bekjempe kriminalitet, sier Frps Per-Willy Amundsen til NRK.

Bakgrunnen for de nye retningslinjene er nye politiske signaler og tre dommer i Høyesterett, der det blant annet vises til at det er tverrpolitisk enighet om ikke å straffe rusavhengige for å besitte narkotika i så små mengder at det mest sannsynlig ikke er til videresalg.

– Jeg mener Riksadvokaten har gått lenger enn det flertallet i Stortinget mente. Derfor må vi ha en avklaring i Stortinget, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Han og Amundsen krever at justisministeren kommer med en lovendring, ifølge NRK.

Regjeringspartiene Ap og Sp stemte sammen med Frp imot rusreformen til den forrige regjeringen. Dagens regjering vil også endre ruspolitikken og kommer etter planen med sin egen rusreform i slutten av 2023, men det kan komme endringer før den tid.

– Dette er vurderinger vi gjør i departementet nå, sier statssekretær Hans-Petter Aasen Aasen (Sp) i Justisdepartementet.