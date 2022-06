Sovende hvalross får ligge i fred i båt i Kragerø

NTB

Brannmannskap i Kragerø ble tilkalt da en hvalross havnet oppi en fritidsbåt lørdag ettermiddag. De fikk den ut av båten, men hvalrossen svømte tilbake.

Fritidsbåten, en rib, ligger fortøyd til en flytebrygge ved Stabbestad like utenfor Kragerø.

– Det er en båt som ligger dypt i vannet fordi en hvalross har kommet seg opp i båten. Vi har folk på stedet som prøver å få den ut, sa vaktleder Harald Kleppo ved Sør-Øst 110 til NTB lørdag ettermiddag.

Det var folk på stedet som varslet om det som hadde skjedd. Det er ikke kjent om dyret er skadd.

– Båten henger i fortøyningen, men hvalrossen ligger og sover, så vi er litt i villrede om hva vi skal gjøre, sier Kleppo til VG.

– Det er litt størrelse på den, så vi avventer litt, sier han.

Svømte tilbake

Senere lørdag opplyste vaktleder Tom Berger til NRK at brannvesenet hadde fått hvalrossen ut av båten, men den svømte opp i båten igjen.

– Så nå skal den få ligge der til den vil ut selv, sier vaktlederen.

Kystvakten har sperret av området så ingen legger seg ut med hvalrossen.

– Vi har vært ute og anmodet folk om å trekke unna. Og så har vi satt opp sperrebånd rundt området, sier skipssjef Sigbjørn Vågene i Kystvakten til NRK.

Solbadet på brygge

I mai ble det observert en hvalross som solbadet på bryggen i Langesund.

Berger tror det kan være samme hvalross som har vært i distriktet en stund. Han minner om at det er gitt beskjed tidligere om at den bør få være i fred.

Doktorgradsstipendiat Rune Aae ved Universitetet i Sørøst-Norge kan bekrefte at det er samme hvalross.

– Dette er Freya som har vært lenge i området, opplyser han til NTB.

Et kart over Freyas bevegelser viser at hun tok turen fra Danmark via Sverige i mars, og at hun de siste månedene har vært både på øst- og vestsiden av Ytre Oslofjord.

Hvalrossen er vurdert som en sårbar art på rødlista. Ifølge amerikansk forskning kan den sove i opptil 20 timer i døgnet.

Hanner kan veie godt over 1,2 tonn, mens hunnene kan veie mer enn 850 kilo.