Dykker døde i ulykke utenfor Frøya

NTB

Dykkeren som ble kritisk skadd i en ulykke utenfor Frøya i Trøndelag, er død, opplyser politiet.

– Pårørende er varslet og vil bli fulgt opp av kommunens kriseteam, melder politiet i Trøndelag klokken 1.15 natt til søndag.

Det var to dykkere involvert i ulykken ved Hingsholmen sør for Sula i Frøya kommune. Funnet av dykkeren ble meldt i 20-tiden lørdag.

Den andre dykkeren som var på stedet, ble også fløyet til St. Olavs hospital og behandles for dykkersyke. Det var denne dykkeren som varslet om ulykken.

– Et eller annet gikk galt under dykkingen. Den ene dykkeren ble liggende igjen, og den andre ropte om hjelp da han mistet makkeren sin. Alt tyder på at det sportsdykkere, sa redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Adresseavisen lørdag kveld.

– Politiet ble varslet om at en dykker har problemer utenfor Frøya via AMK. Meldingen kom klokken 19.15, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Redningshelikopter, luftambulanse, dykkere og en redningsskøyte ble sendt til ulykkesstedet.