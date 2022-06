Politiet: Vitner mener de har sett folk som kan ha blitt tatt av skredet i Loen

Politiet har frigitt bilder etter skredet i Loen fredag kveld. De utelukker fortsatt ikke at det kan være mennesker og biler i skredet. Foto: 330 skvadron Ørlandet / Politiet / NTB

NTB

Politiet varsler at det er knyttet bekymring til utenlandske turister som ikke er blitt gjort rede for etter skredet i Loen fredag. Søket fortsetter lørdag.

Det er fortsatt ingen som er meldt savnet etter det store snøskredet i Kjenndalen i Loen, men det er altså ikke mulig å utelukke at noen ble tatt av skredet.

– Basert på vitneopplysningene kan vi ikke utelukke at det er personer igjen i skredet. Det er derfor vi ønsker å sette inn redningshunder, sier politiets innsatsleder John Endre Skeie på en pressebrifing klokken 15 lørdag.

Det er ikke gjort funn av mennesker i søket. Mannskaper har blant annet gått gjennom vrakrester av biler som ble tatt av skredet. Det er også blitt brukt varmesøkende kamera.

– Vitner har sett folk

– Vi har vitner som mener de har sett noen personer, det er litt sprikende i antall. For å være helt sikre fortsetter vi søket, sier Skeie.

Vest politidistrikt varslet tidligere lørdag at det var flere turister som ikke var gjort rede for. Flere av disse ble gjort rede for i løpet av lørdagen, men ikke alle.

– Politiet vil jobbe videre med å undersøke om alle har kommet seg trygt ut av området, skriver politiet.

Skredområdet er fortsatt for usikkert til at det er trygt å sende inn bakkemannskaper. Det vurderes i samarbeid med en geolog om skavlene på stedet kan løses ut kontrollert for å gjøre området trygt.

Bakkesøk

Et mindre område regnes nå som trygt, og det blir startet bakkesøk der. Det er gjort flere søk med helikopter og drone lørdag formiddag.

Skredet gikk i 13.30-tiden fredag. Det var 400 meter bredt og delte Kjenndalen i to. En familie på tre – en mann, en kvinne og et lite barn – fikk lettere skader.

Politiet har bekreftet at flere biler og campingvogner ble tatt av skredet.

Skredet gikk i et populært turistområde og det var kaotisk på stedet i timene etterpå. Over 40 mennesker ble evakuert ut. Det ble observert flere bilrester i skredet.

Stryn kommune satte fredag krisestab.