Politiet ber festival i Trondheim ta bassgrep etter rystelser i bakken

NTB

Politiet i Trøndelag har kontaktet arrangørene bak Neon-festivalen i Trondheim etter at naboer meldte om rystelser i bakken på grunn av høy lyd.

Politiet fikk to bekymringsmeldinger om rystelser i bakken fra naboer til Neon-festivalen i Trondheim fredag kveld.

– Den ene sa at det opplevdes som et mindre jordskjelv, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har kontaktet sikkerhetsansvarlig for festivalen.

– De er orientert om problematikken, sier Gaasvik

Politiet varslet at de ville dra innom festivalen og sørge for at volumet på de dypeste frekvensene blir redusert. Senere lørdag skriver politiet at arrangøren har vært i kontakt med en geolog som sier det ikke er noen fare forbundet med rystelsene.

– Det skal være annen type musikk i kveld og arrangør forsøker også å redusere de laveste frekvensene, skriver politiet.

Festivalens pressekontakt sier at det kanskje er hopping som er årsaken til rystelsene.

– Det var 18.000 besøkende som var her, det var full fest, sier pressekontakt Live Wermundsen Mork i Neon-festivalen til Dagbladet.

Karpe Diem var hovedartist på festivalens åpningsdag, og leverte en konsert som NRK mente var så god at den gjorde utslag på richters skala.