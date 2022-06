Svalbard vil ha miljøbevisste og pengesterke turister

NTB

Turistnæringen på Svalbard vil at besøkende legger igjen mer penger og etterlater seg et mindre klimafotavtrykk.

– Skal jeg beskrive en ønsket turist, så er det en person, gjerne nordmann, med interesse for natur og lokalsamfunn. Hun eller han skal være her over tid og ikke sette spor etter seg i naturen, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard til Klassekampen.

Reiselivsrådet på Svalbard har i sin plan for øygruppa mot 2030 et uttalt mål om å utvikle et grønnere reiseliv. Når gruvedriften snart avvikles for godt, står reiselivsnæringen og forskning og utdanning igjen som fundament.

Planen er at mer av turistenes aktivitet skal skje i og rundt Longyearbyen, og at store cruiseskip som går på tungolje, blir forbudt. Mindre skip med gjester som legger igjen mange kroner lokalt, er derimot velkomne, skrive avisen.

– Strategien innebærer ikke at vi skal nekte noen å komme hit. Her skal uansett ikke være billigturisme, og det skal ikke satses på volum, sier Brunvoll og legger til at markedsføringen nå rettes mot Norge og Vest-Europa.

Reiselivsforsker Brynhild Granås ved Norges arktiske universitet påpeker at også folk med mindre penger bryr seg om natur, men hun roser initiativet.

–For å få til et grønnere reiseliv er det lurt å tenke differensiering. Det Svalbard nå gjør, ser bra ut, sier hun.