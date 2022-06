Politiet vil åpne for at flere kan få nødpass

NTB

Politidirektoratet åpner for å lempe på kravene for hvem som kan få nødpass. Endringene kan komme allerede neste uke, skriver VG.

I mai ble det strammet kraftig inn på på hvem som kan få nødpass for å reise. Da måtte du være i en nødssituasjon eller ha en helt spesiell grunn til reise for å få nødpass.

Men fra neste uke kan det bli lempet på kravene igjen, skriver VG.

I en rapport Politidirektoratet har sendt til Justisdepartementet står det at de er i gang med å se hvordan kriteriene for nødpass kan justeres for å tilby flere nødpass.

Hvordan de skal åpne opp er ikke klart, men det vil trolig redde ferieplanene til mange nordmenn. Politiet har 30.000 nødpass på lager, skriver avisen.