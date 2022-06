Forsvarssjefen vil ha mer hyllevare i fremtiden

NTB

21 år etter at kontrakten ble signert, velger Norge å gi opp helikopterprosjektet NH90. Nå skal alle parter trekke lærdom.

– For meg er den viktigste lærdommen fra alle materielle prosjekter jeg har vært involvert i, at Norge som nasjon må passe på at vi ikke blir enebruker, eller stiller særnorske krav som gjør at vi ikke blir en del av en større portefølje, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Han sammenligner NH90-anskaffelsen, som skulle forsyne Sjøforsvaret med helikoptre til antiubåtkrigføring og Kystvakten med helikoptre til søk og redning, med anskaffelsene av kampflyene F16 og F35.

– Det er to helt forskjellige prosjekter, der vi med F16 og F35 gikk inn i en stor produksjonslinje, mens med NH90 var det en rekke særnorske krav og et helikopter som ikke var ferdig utviklet, sier forsvarssjefen.

Hans konklusjon er at små land som Norge, ofte kan tjene på å kjøpe såkalt «hyllevare».

Fire årsaker

Det er noe Forsvarsmateriell, som har hatt den direkte kontakten opp mot produsenten NHI, innstemmer i.

– Det som ligger i langtidsplanen og strategien, er at vi skal anskaffe utrustning som allerede finnes og er utviklet, sier Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære til NTB.

Fredag morgen var Jære og Kristoffersen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferansen der det ble kunngjort at kjøpet heves. Fire årsaker ble trukket fram: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Flere ganger har ulike regjeringer vurdert å bryte kontrakten. Etter 21 år har det skjedd.

– Jeg tror ikke dette er dagen for å gi analyse av en mer enn 20 år lang prosess, sier Gram til NTB.

Har prøvd alt

Beslutningen om å kjøpe helikoptrene ble tatt i 2001. Maskinene skulle vært levert i 2005–2008. I dag er det fortsatt ett helikopter som mangler helt, og flere kan kun brukes til trening. Forsvarssjefen trakk fram at man har prøvd alt for å få NH90-anskaffelsen til å fungere, tross vanskelighetene.

– Du sier man har prøvd alt – er det vanlig at det tar 20 år å prøve alt i forsvarssektoren?

– Nei, det er ikke vanlig. Men dette har vært et ganske spesielt prosjekt, gitt alle lovnadene som ikke er fulgt opp, sier Kristoffersen.

Trakk konklusjonen rundt jul

Han legger til at folk i Forsvaret har jobbet med helikoptrene og funnet kreative løsninger for å komme litt videre hver gang.

– Når vi ser på summen av penger som er brukt på prosjektet, og at man har et helikopter som man snart må begynne å oppgradere i tillegg, vil jeg si at det ikke er håp om å fortsette med NH90 for Norge, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen sier at Forsvaret trakk sin konklusjon rundt jul.

– Da fant vi ut at dette bør vi ikke gå videre med. Da hadde vi nok fakta på bordet, og gode anbefalinger fra sjefene for Luftforsvaret, Sjøforsvaret og meg selv, samt Forsvarsmateriell, til at vi kunne si til politisk nivå at dette ikke er noe vi anbefaler.