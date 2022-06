NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 10. juni.

Granskningskomité: Kongress-stormingen var et Trump-ledet kuppforsøk

Donald Trump visste at han hadde tapt valget, men oppmuntret likevel støttespillere til å forsøke å omgjøre resultatet, var budskapet 6. januar-komiteen forsøkte å få fram i den første høringen om Kongress-stormingen i natt.

Komiteen mener stormingen var et kuppforsøk, og viste blant annet fram flere oppsiktsvekkende videoer fra intervjuer med folk i kretsen rundt Trump og av de voldelige sammenstøtene mellom politibetjenter ved Kongressen og hordene av Trumps støttespillere.

Ivanka Trump erkjente at hun visste at presidentvalget ikke var stjålet

Ivanka Trump erkjente i en video vist fram i Kongresshøringen at hun visste at farens påstander om at valget var stjålet ikke stemte. Det ble vist fram en video der Trumps justisminister William Barr sa at han hadde fortalt presidenten at det var «pisspreik» at valgnederlaget var resultatet av valgfusk. Senere fulgte en video der Ivanka Trump sa at Barrs kommentarer «påvirket perspektivet mitt».

– Jeg respekterer justisminister Barr, så jeg aksepterte det han sa, sier hun i videoen. Ivanka Trump var rådgiver i Det hvite hus og en av dem som sto faren nærmest.

Regjeringen varsler gransking av barnevernet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) krever gransking etter avsløringer om at psykisk syke barnevernsbarn ikke får den hjelpen de trenger.

Mange alvorlig psykisk syke barn ender opp som kasteballer i barnevernet, og mange av dem får ikke den helsehjelpen de trenger, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Toppe vil på kort sikt skaffe oversikt over hvor mange dette gjelder, og på lang sikt varsler hun systemendring.

Bolsonaro beklaget Amazonas-press da han møtte Biden

Brasils president Jair Bolsonaro klagde til USAs president Joe Biden over internasjonalt press om vern av Amazonas da de to møttes for første gang i natt.

– Vi har en rikdom i hjertet av Brasil – vår Amazonas – som er større enn Vest-Europa, med uberegnelige rikdommer, biologisk mangfold, mineralrikdom, drikkevann og oksygenkilder, sa Bolsonaro.

– Noen ganger føler vi at vår suverenitet blir truet på dette området, men Brasil bevarer sitt territorium bra, la han til.

Mann pågrepet med våpen på utested i Oslo

En mann i 20-årene er pågrepet etter meldinger om at han bar våpen på et utsted på Aker Brygge i Oslo.

– Det var ingen trusselsituasjon. Vi har kontroll på mannen og våpenet, meldte politiet i 3.30-tiden. Politiet opplyser at de ble tipset om at mannen bar et våpen i bukselinningen inne på utestedet. Han ble pågrepet uten dramatikk rett utenfor inngangsdøren til utestedet.