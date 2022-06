Aasland: Ingen hybrid-uenighet mellom Ap og Sp

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det ikke er uenighet innad i regjeringen om de såkalte hybridkablene og at det er en forutsetning at mye av kraften fra havvind skal eksporteres. Foto: Lise Åserud / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nekter for at det er uenighet mellom regjeringspartiene om såkalte hybridkabler, som sender strøm ut og inn av Norge.

– Vi er ikke uenige på noen som helst måte. Vi har lansert en havvindambisjon og klargjort hvordan vi skal gjøre det, sier Aasland til Nationen.

I regjeringen har dette vært et stridstema, der Ap har vært for og Sp mot. Så sent som tirsdag uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG at Norge må koble seg på nett til andre land og også operere med toveiskabler – også kjent som hybridkabler.

I et intervju med Nationen dagen etter sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at Sp ikke har sagt ja til hybridkabler.

– Jeg mener at de grunnleggende problemene knyttet til hybridkabler fremdeles ligger der. Det vil vi ta med oss i vurderingen i 2025 og framover, sa Arnstad.

Partiene har blitt enige om at de to første havvindprosjektene kun skal bygges med kabler til Norge. Deretter skal ulike kabelløsninger vurderes for hvert enkelt prosjekt som utlyses fra 2025.

Energiministeren ble i Stortinget torsdag utfordret av Høyres Nikolai Astrup (H), som påpekte at Støre har åpnet for eksport av havvindkraft til Europa og at «hybridkrigen» mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser ut til å fortsette.

Aasland svarte at Støre ikke hadde lovet seg bort «på noen som helst måte» og sier at det er en forutsetning at mye av kraften fra havvind skal eksporteres – for Norge har ikke kapasitet til å ta imot alt.

– Mye av kraften skal gå direkte til utlandet. Mye skal gjøres gjennom kabler som tar strømmen begge veier, ifølge Aasland.