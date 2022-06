Gjenopptakelseskommisjonen vil ha dokumentene i Sjøvegan-saken

NTB

Politiet er bedt om å oversende dokumentene i Sjøvegan-saken til Gjenopptakelseskommisjonen.

I saken er en 41 år gammel mann dømt til 17 års fengsel for drapet på Marie-Louise Bendiktsen i 1998. I forrige uke gikk han rettens vei for å få tilbake to srilankiske pass som politiet har beslaglagt.

Han vil ha dem tilbakelevert for å få fastslått at han er den han mener han er, skriver Nordlys.

Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept i sitt egen hjem på Sjøvegan. Les mer Lukk

Politiet har fått medhold i at passene kan holdes beslaglagt. Årsaken er at de blir gjenstand for undersøkelser av Gjenopptakelseskommisjonen.

Mannen er dømt for drapet i to rettsinstanser. I dommen fra lagmannsretten ble det lagt til grunn at han var over 18 år på drapstidspunktet, noe som førte til lengre fengselsstraff. Selv mener han at han var under 18 år.

I kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett fremgår det at man ved rettskraftig dom ville hatt krav til å få passene tilbake, men at de nå blir en sentral del for kommisjonen som har varslet at saken skal gjennomgås.

Retten skriver at forsvareren kan anmode politiet om å gjøre ytterlige etterforskning for å vurdere passenes ekthet som et ledd i det kommisjonen skal gjøre.

– Uansett kan ikke det angitte behovet for domfelte veie tyngre enn politiets behov for å opprettholde beslaget, gitt sakens alvorlige karakter, og i lys av begjæringen om gjenåpning hvor beslaget får ny aktualitet, heter det i kjennelsen.