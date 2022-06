Norge vil ikke være med på EU-regel om holdbarhet for egg

NTB

EU ønsker å fastsette at egg maks kan ha en holdbarhet på 28 dager også i EØS-land. Det vil ikke Norge være med på.

Årsaken til regelen i EU er at forekomsten av salmonella i egg er høy i flere av landene.

EU ønsker nå at denne regelen skal ligge under hygieneregelverket, som er innenfor EØS-avtalen. Dersom det blir tilfelle, må holdbarhetsregelen også følges i Norge.

Her er det derimot svært lav forekomst av salmonella i egg, og eggene kan derfor ha en lengre holdbarhet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har derfor sendt brev om saken til EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

De ber om mer fleksibilitet for land med lav forekomst av salmonella. Dette vil dessuten redusere behovet for transport av egg og risikoen for matsvinn, påpeker de.

Forslaget har nylig vært på offentlig høring i EU, og dersom regelverket blir vedtatt, vil dette skje i siste kvartal 2022.