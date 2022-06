Mortensrud-drapet: Politiet løslater siktet mann

NTB

En mann som er siktet for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan ved Mortensrud i oktober, ble onsdag løslatt. Politiet jakter fortsatt to brødre som skal ha rømt til Kosovo.

– Mannen er fortsatt siktet for medvirkning til drapet, men så lenge politiet ikke har fått tak i de to etterlyste brødrene som reiste til Kosovo to dager etter drapet, er det uforholdsmessig å la den varetektsfengslede mannen sitte på ubestemt tid i fengsel, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke aktuelt å påtaleavgjøre saken mot den løslatte mannen uten å ha først ha avhørt de to etterlyste brødrene.

– Etterforskningen av drapet på Mortensrud fortsetter med høy prioritet, og det samarbeides fortsatt godt med utenlandske myndigheter i jakten på brødrene. Per i dag er det imidlertid umulig å slå fast når brødrene blir pågrepet, skriver politiet videre.

20 år gamle Hamse Hashi Adan døde av skadene etter å ha blitt skutt på Mortensrud i Oslo i oktober i fjor.