Frigir navn på savnede etter flyulykke  i Nederland

Politiet går ut med navnet på personene som er savnet etter flyulykken ved Rotterdam i Nederland søndag. De to er far og sønn.

Det er Lars Haukeland og Filip Haukeland som er savnet etter flyulykken i Nederland søndag 5. juni.

Navnet frigis i samråd med de nærmeste pårørende. Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Jeg kan bekrefte at jeg bistår de berørte, ellers har jeg ingen mulighet til å kommentere det dessverre, sier bistandsadvokat May Britt Løvik til VG.

De to kom fra Bergen og var om bord i småflyet som styrtet. Politiet antar at de to er døde.

Flyet styrtet i Caland-kanalen, men nederlandsk politi har fortsatt ikke funnet ut når eller hvor flyet styrtet. Politi, kystvakten og brannvesen har denne uken søkt etter flyet, og søket fortsetter også torsdag.

Årsaken til styrten er heller ikke kjent. Det er gjort funn av en flyvinge og redningsvester. Kanalen er dyp med sterk strøm, noe som gjør letearbeidet vanskelig.

Flyet forlot Bergen lufthavn Flesland søndag morgen, skriver NRK. Flyet er registrert i Spania, men har norsk eier.