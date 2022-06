Politiet finner ikke årsaken til storbrannen i Hemsedal – henlegger saken

NTB

Politiet har ikke klart å finne årsaken til storbrannen i et leilighetsbygg under oppføring i Hemsedal 30. mars, og de henlegger derfor saken.

– Undersøkelser på åstedet har ikke ført til en sterk konklusjon om brannårsaken. Derfor legges saken vekk, sier politijurist Ida Follerås til Hallingdølen.

Politiet mener at brannen trolig startet på en balkong i tredje etasje i leilighetsbygget som var under oppføring. Mye tyder på at brannen startet i forbindelse med arbeid som ble utført med vinkelsliper, men politiet er ikke sikre nok til å fastslå at dette var årsaken.

Brannen startet i leilighetsbygget under oppføring og spredte seg til et annet leilighetsbygg. Ingen personer ble skadd, men mange måtte evakueres.