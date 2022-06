Klimautslippene fra veitrafikken økte med nær 4 prosent i fjor

NTB

I 2021 økte klimagassutslippene fra trafikken på norske veier med 3,8 prosent, opplyser Statens vegvesen.

– Dette skyldes både at vi kjørte mer bil i 2021 og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane for samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen i en pressemelding.

I 2020 ble bilkjøringen redusert som følge av koronapandemien med hjemmekontor og nedstengning. I fjor var imidlertid biltrafikken mer på høyde med et normalår.

Totalt i Norge falt klimagassutslippene med 0,3 prosent i fjor, noe som kan betegnes som en flat utvikling.