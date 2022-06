Mehl iverksetter tilsyn med klareringsmyndighetene etter Sjøvold-saken

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å gjennomføre tilsyn med klareringsmyndighetene etter Sjøvold-saken.

NSM skal undersøke om det har vært eventuell forskjellsbehandling, skriver VG.

Bakgrunnen er at tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklarering, på tross av at han hadde oppbevart våpen ulovlig på kontoret i sju år. Sjøvold fikk bot på 50.000 kroner for våpenlovbruddet, men mistet ikke autorisasjon eller sikkerhetsklarering. Andre har mistet sikkerhetsklareringen på grunn av inkassotrøbbel.

Sjøvold gikk av som PST-sjef 2. juni.