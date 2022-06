Foto: Fabian Sommer / DPA via AP / NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Merkel forsvarte Russland-tilnærmingen: Ingenting å unnskylde

Tysklands tidligere statsminister Angela Merkel forsvarte tilnærmingen til Russland i sitt første store intervju siden avgangen. Merkel insisterte på at hun ikke har opptrådt naivt overfor Russland og president Vladimir Putin, som fører en brutal invasjonskrig mot nabolandet Ukraina.

– Diplomati er ikke galt bare fordi det ikke har virket, sa Merkel.

Merkel påpekte at hun støttet de økonomiske sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og viste til den tysk-franske innsatsen for å holde liv i Minsk-avtalene som hadde som mål å skape fred i Ukraina.

Russisk nyhetsbyrå: Minst 1.000 krigsfanger deportert til Russland



Mer enn 1.000 ukrainske og utenlandske krigsfanger tatt av russiske styrker ved stålverket i Mariupol skal være fraktet til Russland, der de stilles for retten.

Det meldte det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, som skriver at det er snakk om rundt 100 utenlandske «leiesoldater». De ble tatt da soldatene som hadde forskanset seg ved Azovstal-verket i ukevis overga seg.

Videre skriver Tass at flere ukrainske krigsfanger snart blir deportert fra Mariupol til Russland. Det var minst 2.400 soldater som til slutt overga seg i mai. Ukraina har uttrykt bekymring for at de kan bli torturert eller drept av russerne.

Mann skadd i båtulykke i Ryfylke

En mann i 30-årene behandles for hodeskader etter en båtulykke ved Foreholmen i Strand kommune i Rogaland. Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 1.24 i natt. Ifølge Sørvest politidistrikt har den mindre fritidsbåten trolig truffet en holme eller et skjær.

– Han meldte om dette selv, så han var oppegående nok til å fortelle om hendelsen, forteller operasjonsleder Jostein Reiestad om den skadde mannen.

Bru på E6 i Nord-Troms åpnet

E6 i Nord-Troms ble i natt gjenåpnet med midlertidig bru over Badderelva i Kvænangen. Dermed er det ikke lenger nødvendig å ta omkjøringen via Finland.

Brua ble ødelagt av flom tirsdag i forrige uke. Statens vegvesen varslet da at det kunne ta to uker å få på plass en midlertidig løsning, men det tok ikke så lang tid.

Lightning brakte balanse i Stanley Cup-regnskapet

Tampa Bay Lightning vant komfortabelt 4-1 over New York Rangers i den fjerde Stanley Cup-semifinalen mellom de to. Dermed står det 2-2 i kamper.

Det spilles et best av sju-oppsett, og kampen i natt norsk tid gikk i Tampa i Florida. Neste kamp går i Madison Square Garden i New York City torsdag kveld lokal tid.