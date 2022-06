Midlertidig bru på E6 i Nord-Troms åpnet

NTB

E6 i Nord-Troms er gjenåpnet med midlertidig bru over Badderelva i Kvænangen. Dermed er det ikke lenger nødvendig å ta omkjøringen via Finland.

Brua ble ødelagt av flom tirsdag i forrige uke. Statens vegvesen varslet da at det kunne ta to uker å få på plass en midlertidig løsning, men det tok ikke så lang tid.

– Badderen bru er nå åpnet for trafikk. Det er trafikkregulering på brua med cirka tre minutter ventetid, meldte Vegtrafikksentralen nord rett før klokka ett natt til onsdag.

Veien er den eneste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Omkjøringen har skjedd via Finland i påvente av den midlertidige brua.

En uke

– Vi har jobbet for at den midlertidige brua skulle være på plass i løpet av en uke, samtidig som vi har tatt høyde for at arbeidet kunne ta opptil to uker, sa Gunnar Haugen, fagansvarlig for nasjonal bruberedskap i Statens vegvesen, tirsdag.

Da gjensto kun mindre arbeider.

– Vi er veldig glade for at alt har gått etter planen og at trafikken kan gå som normalt igjen både for lokalbefolkningen og transportnæringen, sier han.

Unntak for hund, katt og ilder

Bruskaden og den medførende omkjøringen krevde tiltak fra Mattilsynet. Det ble innført en egenerklæring for å få midlertidig unntak fra kravet om at kjæledyr – nærmere bestemt hund, katt og ilder – må være rabiesvaksinert og følges av kjæledyrpass når man skal gjennom Finland.

Eierne måtte også garantere at kjæledyret ikke var utenfor kjøretøyet og at de tok korteste vei gjennom Finland, det vil si de 208 kilometerne mellom Kilpisjärvi og Kivilompolo.