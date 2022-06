Lørenskog-saken: Politiet sjekker nytt spor i Finland

En straffesak i Finland vekker interessen til politiet i Norge. Saken handler om samme misbrukte identitet som ble koblet opp mot forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Til Tv 2 bekrefter politiet at de er i kontakt med finsk politi i forbindelse med en omfattende straffesak der identiteten til norske Ole Henrik Golf er sentral. Den misbrukte identiteten er også sentral for politiet som etterforsker Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018.

– Politiet er kjent med den finske straffesaken og har vært i kontakt med finsk politi for å avklare om opplysningene har relevans til Lørenskog-saken, opplyser politiinspektør Gjermund Hanssen til Tv 2.

Golf har selv ingenting med den finske saken å gjøre, ut over at hans identitet har vært misbrukt. Han er også sjekket ut av Lørenskog-saken, da politiet konkluderte med at identiteten hans var misbrukt til å opprette kontoer på kryptobørser knyttet til forsvinnelsen.

Golfs passinformasjon ble solgt tre ganger på det mørke nettet, har etterforskningen avdekket.

– Foreløpig er det lite som tyder på at den har en konkret knytning til Lørenskog-saken, men vi gjør naturligvis nødvendige undersøkelser for å avklare dette nærmere, sier Hanssen til Tv 2.