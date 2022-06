Saken mot voldtektssiktet mann i Trondheim fortsetter å vokse

NTB

Saken mot en mann fra Trondheim som var siktet for å ha voldtatt fire kvinner, er utvidet med nok en voldtektssiktelse. Mannen er fengslet i fire nye uker.

Mannen i 40-årene nekter straffskyld. Han har sittet varetektsfengslet siden 12. april og ble tirsdag varetektsfengslet i ytterligere fire uker, melder Dagbladet og Nidaros.

I forbindelse med fengslingsmøtet sa politiadvokat Ole Andreas Aftret til NRK at saken mot mannen er utvidet, og at han nå er siktet for å ha voldtatt fem kvinner. Politiet utelukker ikke ytterligere utvidelse av siktelsen, eller at det kan være flere fornærmede.

I alle sakene er det snakk om unge kvinner i 20-årene, og alle forholdene skal ha skjedd i Trondheim. Den siktede er i tillegg til disse fem voldtektene også mistenkt for flere overgrep som blir etterforsket.

Mannen ble pågrepet 10. april i år da politiet rykket ut til en bolig etter melding om festbråk. Der beslagla politiet flere våpen, og mannen ble da siktet for to voldtekter.

En av mannens forsvarere, advokat Erik Vatne, sier til Nidaros at mannen er blitt utsatt for vold i fengselet.

– Han har blitt utsatt for vold fra medinnsatte. Detaljene vil vi ikke gå nærmere inn på, sier Vatne.

Han kaller det en ekstrem belastning for mannen å bli sittende varetektsfengslet. Politiet har sagt at saken trolig ikke kommer opp for retten før i neste år.