Russland hevder å kontrollere deler av Sievjerodonetsk

NTB

Russland hevder tirsdag å ha tatt kontroll over flere områder øst i Ukraina. Kampene har rast i ukevis og Russland har satt inn store styrker i området.

– Boligområdene i byen Sievjerodonetsk er fullstendig frigjort, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i en TV-sending tirsdag.

Forsvarsministeren hevder at Russland nå har kontroll over 97 prosent av Luhansk-regionen. Nå jobber russiske styrker med å få kontroll over industriområdene i byen, la han til.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Sjojgus uttalelser lar seg ikke bekrefte fra uavhengig hold. Det pågår harde kamper i Sievjerodonetsk, og Ukraina har tidligere sagt at de har presset russerne tilbake i byen. Mandag sa imidlertid guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, at de russiske styrkene igjen hadde rykket fram i byen.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj presses de gjenværende ukrainske styrkene i Sievjerodonetsk hardt av tallmessig overlegne russiske styrker.

– Vi holder stand, men det er flere av dem, og de er sterkere, sa han.

Vil erobre Donbas

En erobring av hele det østlige området Donbas, som består av regionene Donetsk og Luhansk, ser ut til å være det mest nærliggende målet Russland kan klare å oppnå i Ukraina.

Til tross for at det russiske forsvaret er overlegent, har ukrainske soldater vist at de evner å stå imot og kjempe tilbake. Russlands strategi har mislykkes flere ganger, blant annet i forsøket på å erobre hovedstaden Kyiv.

Den siste tiden har den østlige byen Sievjerodonetsk vært et fokus for Russland. Byen som før krigen hadde om lag 100.000 innbyggere, er en av kun to byer i Luhansk der ukrainske styrker fortsatt holder stand. Den er et senter for kjemisk industri.

Lokale styrker rekruttert av de prorussiske separatistene i området er med i kampen på russisk side.

Russlands forsvarsminister Shoigu sa også de russiske styrkene retter en offensiv mot byen Popasna og hevdet at de har tatt kontroll over Liman og Svjatohirsk og 15 andre byer i regionen.

Tung beskytning

Russland har satt inn store mengder artilleri i et forsøk på å knuse de ukrainske forsvarsverkene i området.

Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak oppfordrer ukrainerne om ikke å bli mismodige over meldingene om tilbakeslag.

– Det er klart at det pågår taktiske manøvre. Vi gir fra oss noe, og vi tar noe tilbake, sier han.

Guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk innrømte tirsdag at russiske styrker kontrollerer industriområdet i utkanten av Sievjerodonetsk.

– De tøffeste gatekampene fortsetter, med varierende grad av suksess. Situasjonen endrer seg hele tiden, men ukrainerne slår angrepene tilbake, sa Hajdaj.

Naboby under angrep

Guvernøren sier også at en voldsom artilleribeskytning av Sievjerodonetsks naboby Lysytsjansk fortsetter.

Ifølge Hajdaj har russerne blant annet angrepet et lokalt marked, en skole og en høyskole. Han hevdet også at ukrainske styrker har slått tilbake ti angrep, men heller ikke denne informasjonen kan verifiseres av andre kilder.

– En total ødeleggelse av byen er i gang. De russiske angrepene har økt betydelig gjennom det siste døgnet, sa Hajdaj.

Tre personer er skadd og sendt til sykehus i andre deler av Ukraina, ifølge ham.

Angrep mot «norsk» artilleri

Våpnene Ukraina mottar fra vestlige land er blitt krigsmål for russiske styrker. Tirsdag hevdet Russland at de blant annet har ødelagt en ukrainsk artillerikanon som ble donert av Norge.

Norge har ikke bekreftet nye våpenleveranser til Ukraina, men videoer som er blitt verifisert av Faktisk verifiserbart, viser tilsynelatende artillerikanoner av typen M109 som ser ut til å være fra Norge i landet.

Påstanden fra russiske myndigheter har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Døde soldater

Russland har overlevert levningene av noen av de døde ukrainske soldatene som er funnet i ruinene av stålverket Azovstal i den lenge beleirede byen Mariupol.

I Kyiv planlegges det nå obduksjon av likene som ble overlevert lørdag. Soldatenes harde motstand forpurret det russiske målet om å erobre den strategiske havnebyen Mariupol raskt, og bandt opp store russiske styrker som kunne vært satt inn andre steder. Kampene varte i nesten tre måneder før ukrainske styrker i mai overga seg.

Ukrainas ministerium for gjenerobring av tapt territorium kunngjorde lørdag at den første utvekslingen av døde soldater hadde funnet sted. Levningene av 320 soldater, 160 fra hver side, ble utvekslet ved frontlinjen i Zaporizjzja-regionen.