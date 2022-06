Dømt til fengsel etter at syklist døde i påkjørsel i Holmestrand

NTB

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i ett år og tre måneder for å ha kjørt på en syklist i Holmestrand i mars 2020. Syklisten døde etter påkjørselen.

I Vestfold tingrett ble mannen også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner og 620.000 kroner i erstatning til de pårørende, skriver VG.

Retten fant det bevist at mannen var alkoholpåvirket da påkjørselen fant sted.

Avisen skriver at han også er dømt for å ha forlatt syklisten, en mann i 50-årene, og hunden hans i alvorlig skadd tilstand uten å tilkalle eller yte hjelp, samt for ikke å ha meldt fra til politiet om ulykken.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i retten. Han er i tillegg fratatt retten til å kjøre bil i fem år.