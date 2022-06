NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 7. juni.

Kronprinsparet gir husly til ukrainske flyktninger

På en av eiendommene til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i Asker bor det nå tre ukrainske flyktninger og deres barn. Det opplyser Kongehuset i en sak som Klassekampen publiserte i natt.

– Flyktningene blir fulgt opp i vanlig prosedyre av utlendingsmyndighetene og kommunen. Flyktningene har vært i Norge en stund, skriver kommunikasjonssjef Guri Ofstad Varpe ved Det kongelige hoff til avisa.

Russlands FN-ambassadør forlot møte i Sikkerhetsrådet

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet etter at EU-president Charles Michel anklaget Moskva for å skape en global matkrise. Det var mens Michel henvendte seg direkte til ham at Nebenzia forlot møtet, skriver New York Times.

– Kreml bruker matforsyninger som et skjult missil mot utviklingsland. De dramatiske konsekvensene av Russlands krig brer seg ut over hele kloden, sa Michel.

– Dette fører til høyere priser, skyver folk ut i fattigdom og destabiliserer hele regioner. Russland er eneansvarlig for denne matkrisen. Bare Russland, fortsatte han.

Påtalemyndigheten ber om 15 års fengsel for Bolivias ekspresident

Påtalemyndigheten i Bolivia vil be om at tidligere interimspresident Jeanine Áñez blir fengslet i 15 år for ting hun gjorde da hun var senator. Áñez har sittet varetektsfengslet siden mars 2021.

Hun er også blant annet anklaget for ha ledet et statskupp mot forgjengeren Evo Morales i 2019. Anklagene har blitt skarpt kritisert som politisk motiverte.

Meldinger om kolerautbrudd i Mariupol

Situasjonen i Mariupol er verre enn noen gang, sier en talsmann for byens ordfører til Sky News. Det har kommet meldinger om et mulig kolerautbrudd i byen. Den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet var beleiret av russiske styrker i mange uker før den til slutt falt.

Talsmann Vitallj Falkovskij sier til Sky News at han er klar over meldingene om et kolerautbrudd, men at han ikke har klart å «få dem 100 prosent bekreftet». Han sier videre til kanalen at situasjonen i byen stadig forverres på grunn av at mange lik fortsatt ligger ute.

Avalanche til Stanley Cup-finalen

Edmonton Oilers så lenge ut til å holde liv i håpet om finaleplass i Stanley Cup, men med 6-5-seier på overtid sikret Colorado Avalanche avansement.

Med Avalanche-seier i de tre første kampene var Oilers helt avhengig av å vinne kampen i Edmonton natt til tirsdag norsk tid. Ved full tid sto det 5-5, men finske Artturi Lehkonen scoret det avgjørende målet et drøyt minutt ut i overtidspillet.