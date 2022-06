Årets verste køhelg: Pinserushet ventes å øke mot kvelden

NTB

I Sør-Norge kan det bli lange køer på vei hjem etter pinsehelgen. Vegvesenet oppfordrer folk til å beregne god reisetid og sier at køene vil tilta mot kvelden.

– Foreløpig har det gått rolig for seg, men det vil bli økende trafikk og køer utover ettermiddagen og kvelden, sier trafikkoperatør Mette Brunes i Statens vegvesen til NTB.

Det er særlig på E18 og E6 inn mot Oslo det kan bli lange køer, legger hun til.

Et trafikkuhell i Svinesundparkenkrysset i Viken i 14-tiden førte til noe kø i retning Sarpsborg.

– Det er bare å beregne ekstra god tid, holde øye med trafikken og ikke drive med andre ting samtidig.

Pinsen er verst i Vest

Køene på Vestlandet begynner erfaringsmessig i 15.30-tiden, ifølge Vegvesenet.

– Så blir det verre utover kvelden. Vi får inderlig håpe at det var en del som kjørte hjem i går og i dag tidlig. Dette er årets verste helg når det kommer til kø og trafikk, sier trafikkoperatør Ronny Sleire til BT.

Inn mot Stavanger vil det være mest kø på strekningen fra Hunnedalen gjennom Ålgård. Også på ferjestrekningen mellom Arsvågen og Mortavika vil det bli mye kø, og derfor er det satt inn en ekstra ferje mellom klokken 13 og 20, skriver Aftenbladet.

Rolig nordover

I Nord-Norge er det forholdsvis rolig.

– Det er ikke mye kø på veiene her i nord, men vi ser for at det blir noe ekstra trykk på ferjesambandene, sier trafikkoperatør Kristin Storrø, som har ansvar for Nordland, Troms og Finnmark.

Et snøskred sperrer fylkesvei 63 i Innlandet, men utenom det er det fin flyt i trafikken i Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal, sier trafikkoperatør Hans Petter Riddervold Hårsvær til NTB.

– Historisk vil det ikke komme til å bli noe særlig kø, men man vet aldri. Vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og komme seg trygt hjem, sier han.