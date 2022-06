NTB

En bil kjørte i en fjellvegg i Hardangervegen i Bergen natt til mandag. Det oppsto brann i bilen. De som var i bilen, fikk behandling på stedet.

110-sentralen meldte om ulykken like før klokka 2 mandag. Rundt ti minutter senere ble det meldt at brannen var slukket og at veien på stedet var stengt.

Bilen fikk store skader, ifølge politiet. De to personene som var involvert i ulykken, ble meldt å være våkne og bevisste og fikk behandling av helsepersonell på stedet.