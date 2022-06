Skogbrannen i Agder: Det skal ikke være spredningsfare

NTB

Brannmannskapene har fått kontroll på ytterpunktene av skogbrannen i Froland kommune i Agder. Det er brent av om lag 75 mål.

I 12.30-tiden søndag ettermiddag meldte politiet i Agder om en låvebrann i Froland. Siden den gang spredte brannen seg til terrenget og eskalerte kraftig.

Utover ettermiddagen har brannvesenet mellom 25 og 30 mannskaper i arbeid på stedet, og fire tankbiler som kjører vann. Sivilforsvaret er på plass med ni personer, forteller operasjonsleder John Repstad til NTB.

– Brannvesenet opplyser at det er kontroll på ytterpunktene av brannen. Det tyder på at det ikke er spredningsfare, sa Repstad i 17-tiden.

Brannen har en bredde på 150 meter, og strekker seg 300 meter fra startstedet.

Klokka 15.30 var et skogbrannhelikopter i gang med slokking, men helikopteret er senere satt i beredskap.

Brannvesenet opplyser at en låve og et uthus er brent ned, men det skal ikke være fare for øvrige bygninger. Ingen mennesker er blitt skadd, men Repstad forteller at det kan ha vært noen kyllinger og høns i låven.