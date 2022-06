Politiet frigir navnene på de omkomne i trafikkulykken i Ålesund

De to kvinnene mistet livet, mens en tredje person ble fløyet til sykehuset i Trondheim med kritiske skader. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Det var 51-årige Kirsti Nedregård og 47-årige Kathrine Krogen som omkom i trafikkulykken i Ålesund fredag kveld.

Navnene frigis i samråd med pårørende, opplyser politiet i en pressemelding.

To biler kolliderte inne i Blindheimstunnelen i Ålesund sent fredag kveld. De to kvinnene mistet livet, mens en tredje person ble fløyet til sykehuset i Trondheim med kritiske skader.

St. Olavs hospital har søndag formiddag opplyst til politiet at den tredje kvinnen fremdeles er kritisk skadd, men at tilstanden er stabil.

I den andre bilen var det fire personer som ble lettere skadd. Ifølge opplysningene politiet så langt har innhentet skal denne bilen ha kommet over i motgående kjørefelt.

Føreren av bilen, en kvinne i starten av 20-årene, er siktet for brudd på Vegtrafikkloven. De tre passasjerene i bilen var menn i 20-årene.