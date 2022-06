Mann dømt for å ha forgrepet seg på egen datter i Sogn og Fjordane

NTB

En mann i 40-årene er av Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel i to år og ni måneder etter han forgrep seg på sin egen datter. Mannen har anket dommen.

Voldtekten skjedde i 2016 da jenta var under 14 år gammel. Faren er i 40-årene. Saken ble anmeldt etter at jentas lillesøster skrev en skoleoppgave der en person blir utsatt for overgrep, skriver avisa Firda.

Jenta hadde egentlig bestemt seg for å ta hendelsen «med seg i graven», men kjente seg igjen i søsterens historie og ble redd for at noe lignende også hadde skjedd med henne.

Tiltalen ble tatt ut i desember, og saken var oppe i Sogn og Fjordane tingrett i forrige måned.

To av forholdene jenta fortalte om er foreldet, mens det tredje – og mest alvorlige – er med i tiltalen mot faren.

Faren mener anklagene er fantasi og noe jenta må ha drømt. I dommen betegnes denne forklaringen som «lite troverdig og tilpasset for å unndra seg et straffansvar».

– Han fikk dommen forkynt før helgen og anket da på stedet, sier mannens forsvarer, advokat Ivar Hauge, til Bergens Tidende.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale 275.000 kroner i erstatning til datteren.