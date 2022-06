Brann i parkeringskjeller i Lillestrøm – politiet evakuerer boligblokk

NTB

Beboere i en boligblokk i Lillestrøm ble evakuert i forbindelse med brann i et kjøretøy parkeringskjelleren. Brannen er under kontroll.

Politiet meldte om brannen litt over klokka 17 lørdag ettermiddag. Operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt sa klokka 17.10 til NTB at nødetatene var ankommet stedet. Da ble det jobbet med å evakuere samtlige beboere fra blokka.

Klokka 17.35 melder politiet at brannen er under kontroll, og at det ikke lenger er behov for evakuering. Aas sier til NTB at det var få beboere som var hjemme i leilighetene politiet tok kontakt med.

Personen som eier bilen som først begynte å brenne, fikk i seg røyk, men tilstanden er ikke alvorlig, ifølge Aas.

– Det ble skader på flere kjøretøy. Det virker som om røyken har gått mer over i damp, og at brannvesenet får mer kontroll, sier han.

Klokka 17.44 skriver Øst 110-sentral at bilene som brant, er slokket, og at det jobbes med å få røyk ut av kjelleren.

Saken oppdateres