Politiet advarer mot nytt svindelforsøk: – Mailen er ikke fra politiet

E-post som hevder å være fra politiet anklager mottakerne for besittelse av blant annet barnepornografi.

I et innlegg på Facebook advarer politiet i Innlandet mot å ikke la seg lure av en e-post som utgir seg for å være fra Politiets sikkerhetstjeneste, politiet eller Interpol.

Det var Din Side som først omtalte saken.

I e-posten som tilsynelatende kommer fra politiet står det at de har tatt beslag i «barnepornografi, pedofili, cyberpornografi og ekshibisjonisme» på din datamaskin.

Videre hevder e-posten at deres etterforskning har konkludert med at du har begått disse kriminelle handlingene, og dertil kommet i besittelse av dette overgrepsmaterialet via Internett mens du kommuniserte med barn under 16 år.

Mailen hevder også å være i besittelse erotiske meldinger og opptak av mastruberingsscener.

De krever så et svar med en «begrunnelse» til politidirektør Benedicte Bjørnland innen 48 timer.

– Dette er et forsøk på svindel, og avsender er IKKE fra politiet, skriver politiet Innlandet på Facebook.

De oppfordrer mottakere av denne e-posten til å slette den og blokkere avsender.

Se hele mailen her: