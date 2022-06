Fisker ble meldt savnet i Indre Østfold – tok seg bare en blund i båten

NTB

Nødetatene rykket ut etter funn av en tom båt på Øyeren i Indre Østfold. Da redningshelikopteret kom fram, lå den savnede fiskeren og sov i båten.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 12.45.

Fiskeren var tidligere blitt observert i båten, men senere var han blitt borte – noe som utløste bekymring fra land. Nødetatene rykket ut, blant annet ved redningshelikopter.

Da helikopteret kom til stedet, viste det seg at fiskeren bare hadde tatt seg en høneblund, forklarer redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

– Når man observerer en mann som fisker fra en båt, og så ser man ham plutselig ikke lenger, da utløser det jo det en bekymring for at han kan ha falt ut i vannet. Det er bra at folk melder ifra om slikt, sier Hagen.