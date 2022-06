Tolletaten med omfattende båtaksjon i pinsen

NTB

Gjennom pinsehelgen vil Tolletaten øke tilstedeværelsen ved grensen til Sverige og farvannene sørover mot Danmark.

– Vi benytter det vi har av ressurser på den maritime siden for å dekke et størst mulig område. Målet er at vi skal vise tilstedeværelse og informere publikum om hvilke regler som gjelder ved kryssing av grensen til sjøs, sier områdeleder Tim Gurrik for område Oslofjord i Tolletaten i en pressemelding.

Pinsen er tradisjonelt en stor utfartshelg på sjøen, og i år er også et overvåkingsfly satt inn for å bistå i pinseaksjonen langs kysten.

Tolletaten er spesielt interessert i å få oversikt over folk som kjøper båt i utlandet og seiler hjem igjen og folk som gjennomfører reparasjoner i utlandet uten å deklarere hos tollerne.