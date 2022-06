NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 4. juni.

FN-sjefen gjentar bønn om stans i krigen

FNs generalsekretær António Guterres gjentar sin oppfordring om umiddelbar stans i krigshandlingene i Ukraina. I en uttalelse i natt viser han til at tusener er døde og at ødeleggelsene er ufattelige. Millioner er drevet på flukt, og krigen har resultert i det han kaller uakseptable brudd på menneskerettighetene.

Krigen gir globale ringvirkninger for mat, energi og økonomi, uttaler han etter at krigen nå har vart i 100 dager.

Underskudd» på 90.000 pass

Mellom april og juni kommer passprodusenten Thales til å levere 310.000 pass, mens det er 400.000 nordmenn som trenger nytt pass, skriver Aftenposten. I tillegg til stor pågang, er det problemer med blant annet å skaffe mikrobrikker og riktig papir til passene. Thales sier til avisen at selskapet har tatt «alle nødvendige grep» for å sikre kundene og leveransene sine.

Tolv savnet etter togulykke i Tyskland

Tolv personer er fortsatt savnet etter en togulykke sør i Tyskland, der et regiontog sporet av med rundt 140 passasjerer. Fire personer mistet livet og 30 ble skadd, blant dem 15 alvorlig.

Innenriksminister Joachim Herrmann i delstaten Bayern utelukker ikke at det kan være flere omkomne under de avsporede og veltede togvognene.

Minst 50 skadd i togkollisjon i Slovakia

Minst 50 personer er skadd etter at et lokomotiv kolliderte med et passasjertog i Slovakia.

Passasjertoget hadde stanset på grunn av en feil og ble påkjørt av lokomotivet som var blitt sendt til stedet for å hjelpe, opplyser samferdselsdepartementet i landet.

Giftig røyk fra konteinerbrann

Det brant i natt kraftig i konteinere på et industriområde på Frogner på Romerike. Politi og brannvesenet meldte om brannen i Tretjerndalsveien ved 3.15-tiden. En halvtimes tid senere skriver Øst politidistrikt på Twitter at det brant kraftig, men at slukkingsarbeidet var i gang. Beboere i området ble bedt om å holde dører og vinduer lukket på grunn av giftig gass. Ved 5.30-tiden opplyste politiet at brannen var slukket.

Orkan-rester tar liv på Cuba

Restene av orkanen Agatha har ført til oversvømmelser i store deler av det vestlige Cuba. Minst to personer er døde. Også USA og Bahamas berøres når det tropiske uværet fortsetter ferden i retning Florida.

Agatha kom inn fra Stillehavet og traff Mexicos sørlige kyst mandag. Der har minst elleve mennesker mistet livet. Agatha kan gjenoppstå som tropisk storm og vil da få navnet Alex når det treffer Florida i helgen, opplyser det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC) i Miami.