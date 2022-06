Røyk fra godstog på Romerike

NTB

Nødetatene rykket fredag kveld til Lindeberg stasjon på Romerike etter melding om røyk fra et godstog. Togtrafikken ble midlertidig stanset.

Røyken kommer fra varme bremser, og situasjonen fremstår som udramatisk, skriver politiet i Øst på Twitter. Det samme melder brannvesenet.

Togtrafikken på hovedbanen og Gardermobanen ble stanset som følge av røyken.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sa kort tid etterpå til NTB at Gardermobanen gikk som normalt igjen. Hovedbanen ble åpnet igjen etter at toget var fjernet.