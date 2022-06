Alvorlig trafikkulykke i Ålesund

NTB

Flere personer er sendt til sykehus med ukjent skadegrad etter en trafikkulykke i Blindheimstunnelen i Ålesund. Politiet omtaler ulykken som alvorlig.

Politiet meldte om ulykken et kvarter før midnatt fredag kveld. Tre kvarter senere skriver de på Twitter at det er en alvorlig ulykke, og at flere personer er sendt til sykehus.

Til VG opplyser politiet ved 1.15-tiden at to personbiler med til sammen sju personer var involvert i ulykken.

– Alle involverte er fraktet til sykehus. Vi har ikke oversikt over hvem det er, men det er alvorlig for flere personer, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Tunnelen blir stengt en god stund for åstedsundersøkelser.