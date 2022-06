Fornyer storselgeren – nå skal den billigste gå lengre

Knut Skogstad - Broom.no

Polestar 2 blir også mer miljøvennlig.

Polestar 2 er en stor suksess for Polestar i Norge. Dette er første bil ut i det som skal bli en hel familie av elbiler fra Polestar. 2 er søstermodellen til Volvo XC40, de to deler svært mye av teknologien under skallet.

Til tross for at den har vært på markedet en god stund og har fått mange nye konkurrenter, biter Polestar 2 fortsatt godt fra seg på salgsstatistikkene. Så langt i år er den på syvende plass blant de mest solgte bilene her hjemme, med en markedsandel på 3,4 prosent.

Nå gjør Polestar flere endringer på bilen. Det handler blant annet om økt batterikapasitet, sterkere motor, raskere lading og økt rekkevidde på en utgave. Dessuten at klimaavtrykket reduseres som følge av implementering av fornybar energi i utvinning og produksjon av aluminiumkomponenter. Nye farger, felger og interiørdetaljer er også på plass.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Polestar startet med den ladbare hybriden 1, men det er elbilen 2 som har vært volummodellen så langt. Les mer Lukk

Rekkevidde opp til 474 kilometer

Oppgradering av batteri og rekkevidde gjelder modellen som heter Polestar 2 Standard range single motor. Som modellbetegnelsen tilsier har denne én motor. Dessuten har den forhjulsdrift. Dette er innstegsversjonen av Polestar 2.

Forbedret cellekjemi gjør at batteriet har økt fra 64 til 69 kWt. Det betyr ganske mye for rekkevidden, som går fra 420 til inntil 474 kilometer. Ladehastigheten har også økt, til 130 kW. Vi tar også med at motoreffekten har gått opp fra 160 til 170 kW.

Aluminiumbunnplaten som bærer batterihuset i alle versjoner av Polestar 2 har fått en reduksjon i karbonavtrykk på 750 kilo per bil, som følge av at denne komponenten skal produseres av aluminium kjøpt fra smelteverk som bruker fornybar energi.

Les også: Elbil i varmen – dette bør du vite

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den rimeligste utgaven av Polestar 2 øker rekkevidden fra 420 til inntil 474 kilometer. Med det er den også en av bilene som går lengst i denne klassen. Les mer Lukk

Leveres fra september

Frederika Klarén, Head of Sustainability i Polestar, sier:

Innvendig er det blant annet nye materialer, med fokus på resirkulering og bærekraft. Les mer Lukk

– Når vi oppdaterer bilmodellene våre iverksetter vi forbedringstiltak som raskt gir positive påvirkninger på miljø og samfunn, i stedet for tradisjonelle facelifts. I bilindustrien er det vanlig med programmer for produktoptimalisering, men hos Polestar har vi en utvidet tilnærming, der disse kombineres med klimagassreduserende programmer.

Polestar sin strategi for materialvalg i interiøret er å øke bruken av materialer som er fornybare, resirkulerbare eller resirkulerte, og å alltid inkludere veganske alternativer. Et valgfritt nappaskinn med mindre klimaavtrykk og markedsledende sertifisering er tilgjengelig for Polestar 2.

Oppdaterte Polestar 2-varianter kan nå bestilles og har beregnet levering fra september 2022.

Les mer: Billigste modell kan også være det beste kjøpet'

Artikkelen ble først publisert på Broom.no