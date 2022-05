Norge tar imot sårede fra Ukraina-krigen

NTB

Norske myndigheter skal ta imot sårede soldater fra Ukraina, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til Stortinget.

– Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina. Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding tirsdag kveld.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

Skadde soldater vil kunne tas imot som del av Norges bidrag gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap (UCPM). Norge har fra før vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina.

Høyre har krevd et snarlig svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater og ba tidligere tirsdag om at Mehl måtte hasteinnkalles til Stortinget for å redegjøre for dette. Statsråd Mehl påpeker at det er flere grunner for at det har tatt tid med en avklaring.

– Norge har ikke erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt. Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier hun.