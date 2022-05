22-åring dømt for seksuell utnyttelse av 17 år gammel ukrainsk flyktning

NTB

Mannen som blant annet sto tiltalt for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning seksuelt, er i tingretten dømt for dette og overgrep mot 13 andre jenter.

Senere i juni skal det tas stilling til lengden på fengselsstraffen og om han skal idømmes forvaring, skriver Nordlys.

Mannen som var siktet for voldtekt og utnyttelse av en 17 år gammel ukrainsk jente i Tromsø, sto også tiltalt for overgrep mot en rekke andre kvinner og jenter i en annen straffesak. Noen av forholdene er mot jenter under 14 år.

Mannen nektet straffskyld for voldtekt av den ukrainske jenta da saken var oppe for Nord-Troms og Senja tingrett.